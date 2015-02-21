"Українські отамани" програли Команді Росії" в матчі WSB

У Волгограді завершився матч 6-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Команда Росії" приймала "Українських отаманів" і виграла з рахунком 5:0.

Доля матчу була вирішена вже у перших трьох боях, у двох з яких судді присудили досить спірну перемогу росіянам. Так, Азат Усеналієв візуально виглядав сильніше Василя Вєткіна, а Павло Іщенко як мінімум на рівних провів бій проти Адлана Абдурашидова. Нарешті, в четвертому бою вечора Олександр Хижняк виглядав набагато переконливіше за Павла Силягіна. Тим не менш, у всіх цих боях рефері з Грузії, Азербайджану та Хорватії віддали перемогу росіянам. Так само як і в боях Раджаб Бутаєв - Олег Зубенко і Максим Бабанін - Ігор Шевардзуцкий, де росіяни дійсно були набагато сильнішими.

Таким чином, після 6 турів "отамани" з 13 очками залишилися на другому місці в турнірній таблиці. У росіян стало 12 пунктів, але у них один матч у запасі. У відрив в групі A пішли «Кубинські приборкувачі», які виграли у «Британських левових сердець» 4:1 і набрали 18 балів (6 перемог).

«Команда Росії» - «Українські отамани» - 5:0

52 кг. Василь Вєткін - Азат Усеналієв 48:47, 47:48, 48:47.

60 кг. Адлай Абдурашидов - Павло Іщенко 50:44, 50:45, 50:45.

69 кг. Раджаб Бутаєв - Олег Зубенко 50:45, 50:45, 50:45.

81 кг. Павло Силягін Олександр Хижняк 48:47, 46:49, 48:47.

+91 кг Максим Бабанін - Ігор Шевадзуцький 50:45, 50:44, 49:46.