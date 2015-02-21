Українець Стаховський програв у півфіналі тенісного турніру в Марселі
19:16, 21 лютого 2015Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський не зумів вийти у фінал турніру ATP-250 в Марселі (Франція).
Сергій Стаховський не зумів вийти у фінал турніру в Марселі / Reuters
У півфінальному матчі українець поступився 17-й ракетці світу французькому тенісисту Жилю Сімону, посіяному на турнірі під 5 номером: 6-3 3-6 2-6, повідомляє Тенісний портал України.
Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин. На рахунку Стаховського 3 ейси і 1 подвійна помилка. Його суперник відзначився 9-ма подачами навиліт і 2-ма подвійними.
Зазначимо, що напередодні, в матчі 1/4 фіналу Стаховський обіграв швейцарця Станісласа Вавринку (7-я ракетка світу) - 6-4 3-6 6-4.
В активі Стаховського за підсумками турніру - 90 рейтингових очок і 29.360 євро призових.
У фіналі змагань в Марселі зійдуться два француза - Жиль Сімон і Гаель Монфіс.
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