Українець Стаховський програв у півфіналі тенісного турніру в Марселі

У півфінальному матчі українець поступився 17-й ракетці світу французькому тенісисту Жилю Сімону, посіяному на турнірі під 5 номером: 6-3 3-6 2-6, повідомляє Тенісний портал України.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин. На рахунку Стаховського 3 ейси і 1 подвійна помилка. Його суперник відзначився 9-ма подачами навиліт і 2-ма подвійними.

Зазначимо, що напередодні, в матчі 1/4 фіналу Стаховський обіграв швейцарця Станісласа Вавринку (7-я ракетка світу) - 6-4 3-6 6-4.

В активі Стаховського за підсумками турніру - 90 рейтингових очок і 29.360 євро призових.

У фіналі змагань в Марселі зійдуться два француза - Жиль Сімон і Гаель Монфіс.