Команда українського тренера Скрипника перервала 5-матчеву виграшну серію у німецькій Бундеслізі

У німецькому Гельзенкірхені завершився матч 22-го туру футбольної Бундесліги, в якому "Шальке-04" приймав "Вердер" з Бремена і зіграв внічию - 1:1. Таким чином, "Вердер" перервав 5-матчеву виграшну серію, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра в Гельзенкірхені була маловидовищною, проходила в повільному темпі з мінімумом моментів у виконанні обох команд. А перший гольовий момент стався на 61-й хвилині, коли гол забив Макс Майєр. Гравець "Шальке" пробив не дуже сильно в нижній кут воріт, але голкіпер "Вердера" Вольф ніяково зіграв коли ловив м'яч й від його рук м'яч заскочив у ворота. Втім, в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Себастьян Продль ударом головою зрівняв рахунок.

Таким чином, "Вердер" залишився на 8-му місці в середині турнірної таблиці Бундесліги, маючи на рахунку 30 набраних очок. У "Шальке-04" 35 очок і 4-е місце в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, Скрипник був призначений головним тренером "Вердера" 25 жовтня. На той момент "Вердер" замикав турнірну таблицю з 18 команд Бундесліги.