Помер знаменитий футболіст київського "Динамо" Михайло Коман

Сьогодні на 87-му році пішов з життя знаменитий динамівський футболіст і тренер Михайло Михайлович Коман. "Перестало битися серце улюбленця київських уболівальників, людини, чиє життя нерозривно була пов'язано з «Динамо», - йдеться у зверненні президента ФК "Динамо" (Київ) Ігоря Суркіса.

У 1949 році Коман перейшов в "Динамо" з ужгородського «Спартака», з тих пір багато десятиліть служачи «Динамо» спершу як гравець, а потім тренер та начальник команди. У складі «Динамо» за десять років виступів легендарний нападник провів 172 матчі і забив 62 м'ячі. На всі часи увійде в історію знаменитий удар Комана у фінальному матчі Кубка СРСР 1954 року у ворота єреванського «Спартака». Саме він приніс перший для «Динамо» всесоюзний трофей, який поклав початок іншим славних перемог. Тричі Михайло Коман входив до числа 33 кращих футболістів СРСР.

Завершивши ігрову кар'єру, Михайло Коман залишився служити своєму улюбленому клубу. За наступні п'ять десятиліть займав відповідальні посади в тренерському штабі першої команди, начальника команди, директора дитячо-юнацької школи. У тому, що незабаром «Динамо» стало лідером футболу СРСР і України, увійшло до числа найкращих клубів Європи - величезна заслуга Михайла Комана. Скрізь, де працював цей чудовий чоловік, колеги та підлеглі відзначали високий професіоналізм, бажання і вміння всього себе віддавати улюбленій справі. Вся його життя була пов'язана виключно з футболом. Ця гра була для нього всім.

"Болем переповнені мої почуття. Світла пам'ять про Михайла Комане, прекрасного сім'янина, чудовому друга і колеги, що присвятив все своє життя київським «Динамо», назавжди залишиться в наших серцях. Ми, динамівці, разом з усіма, хто знав і цінував Михайла Михайловича, глибоко сумуємо з приводу важкої втрати, висловлюємо співчуття близьким і рідним покійного, поділяємо їх непоправне горе", - зазначив у своєму зверненні Суркіс.