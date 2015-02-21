WSB, 6-й тур, Команда Росії - "Українські отамани": відео онлайн-трансляція

Сьогодні «Українські отамани» проведуть третій виїзний матч у нинішньому розіграші змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) з «Командою Росії». Матчева зустріч пройде у Волгограді в рамках 6-го туру змагань WSB.

До матчу з «Командою Росії» професійний боксерський клуб «Українські отамани» підходить в статусі одного з лідерів підгрупи «А». За результатами попередніх проведених поєдинків наша команда займає друге місце. У п'яти стартових турах «Українські отамани» набрали 13 залікових балів. У той час майбутні суперники, «Команда Росії», займає третє місце підгрупи з дев'ятьма заліковими балами.

В останньому турі змагань WSB «Українські отамани» перемогли на виїзді «Алжирських пустельних яструбів» з рахунком 3:2. Перемогу також святкувала і «Команда Росії». Тижнем раніше росіяни розбили «Британські левові серця» з рахунком 5:0.

Головний тренер «Українських отаманів» Михайло Мельник зазначає: «Попереду на нас чекає дуже непростий і надзвичайно принциповий для обох команд поєдинок. Коли в рингу зустрічаються українська і російська школи боксу, які на сьогоднішній день є одними з найсильніших у світі, - це завжди цікаво. Тому від найближчої матчевій зустрічі я очікую безкомпромісних поєдинків. Єдине я прошу не спекулювати нашим майбутнім матчем в політичному аспекті. Адже, скажу відверто, це заважає нашим боксерам і тренерам у підготовці. Ми всі прекрасно розуміємо, яка зараз на нас покладена відповідальність, тому докладемо всіх зусиль, щоб порадувати всю Україну хорошими боями і вдалим результатом. Я впевнений у своїх хлопцях, як і вони впевнені у своїх силах, тому їдемо в Росію боротися за залікові бали».

Напередодні стали відомі імена боксерів, які вийдуть на ринг у цій зустрічі.

У складах команд значаться:

вагова категорія 52 кг: Василь Вєткін «Команда Росії» - Азат Усеналієв «Українські отамани»;

вагова категорія 60 кг: Адлай Абдурашидов «Команда Росії» - Павло Іщенко «Українські отамани»;

вагова категорія 69 кг: Раджаб Бутаєв «Команда Росії» - Олег Зубенко «Українські отамани»;

вагова категорія 81 кг: Павло Силягін «Команда Росії» - Олександр Хижняк «Українські отамани»;

вагова категорія +91 кг: Максим Бабанін «Команда Росії» - Ігор Шевадзуцький «Українські отамани».