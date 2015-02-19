"Динамо" в меншості програло матч Ліги Європи "Генгагаму"

У французькому Генгаме завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Генгам" приймав київське "Динамо" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

"Динамо" активніше почало гру і в першому таймі мало помітну перевагу. Реалізувати свою перевагу гості зуміли на 19-й хвилині, коли відзначився Мігель Велозу. Гольову атаку розпочав Сергій Сидорчук, який віддав пас вперед на Артема Кравця. Той, наздогнавши м'яч на правому краю штрафного, точно прострілив на набігаючого Велозу і португалець використав гольовий шанс - 1:0.

Втім, з кінцівці тайму головною дійовою особою став арбітр, який істотно вплинув на хід матчу. Спочатку він абсолютно безпідставно вилучив Андрія Ярмоленка, а потім - Юнеса Беланда, залишивши киян на цілий тайм удев'ятьох проти 11 суперників. Крім того, через травми залишили поле Сергій Сидорчук та Джермейн Ленс.

Тим не менш, кияни утримували перевагу впродовж більше ніж половини другого тайму. Лише на 72-й хвилині Клаудіо Бову зрівняв рахунок, а через 3 хвилини Мустафа Діалло забив переможний гол - 2:1.

Тепер, у матчі-відповіді, в якому "Динамо" потрібно перемагати з рахунком 1:0 або з різницею у 2 м'ячі, команда вийде на поле без чотирьох гравців основного складу.

Вирішальний матч у протистоянні "Динамо" - "Генгам" відбудеться в Києві 26 лютого.