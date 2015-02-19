"Дніпро" виграв матч Ліги Європи у "Олімпіакоса"

На столичному НСК "Олімпійський" завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав грецький "Олімпіакос" (Пірей) і виграв з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

На початку гри суперники діяли досить нервово і багато помилялися. Переваги не було ні в однієї з команд і лише в кінцівці тайму позначилася невелика перевага українського клубу.

Свою перевагу "Дніпро" реалізував на самому початку другого тайму. На 50-й хвилині після передачі Романа Зозулі м'яч підхопив Джаба Канкава і наніс удар. М'яч зачепив гравця суперника Феліпе Сантану і влетів у ворота точно під штангу. А за чотири хвилини Руслан Ротань зі штрафного прострілив на ближню штангу і м'яч, знову рикошетом влетів у сітку - 2:0.

Після цього "Дніпро" намагався заспокоїти гру, перевівши її в центр поля і зумів втримати свою перевагу. Цікаво, що в доданий арбітром час "Олімпіакос" забив гол, але суддя побачив порушення греків на Валерії Федорчуку і взяття воріт не зарахував.

Повторна гра відбудеться в Піреї 26 лютого.