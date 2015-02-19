В Олімпійському домі вшанували чемпіона зимового ЄЮОФ Івана Павлова

Разом з чемпіоном на зустріч завітали президент УФФК Євген Ларін, головний тренер збірної команди України з фігурного катання й особистий тренер Івана Павлова Марина Амірханова, начальник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту України, віце-президент УФФК Даніль Амірханов.

«На зимовому Олімпійському фестивалі наші хлопці та дівчата гідно представили Україну, в черговий раз підтвердивши, що в нас підростає сильне та перспективне молоде покоління. Найголовніше, що на цьому престижному міжнародному форумі наші юні спортсмени отримали колосальний досвід та нові знання, які допоможуть просуватися до нових спортивних та життєвих перемог», - сказав Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни відзначив блискуче досягнення Івана Павлова на ЄЮОФ-2015. «В Австрії Іван продемонстрував блискучий результат. Дуже приємно, що в нашій країні юні спортсмени так успішно продовжують славні та добрі традиції вітчизняного фігурного катання. Хочу побажати не зупинятися на досягнутому та впевнено йти до нових перемог», - додав Сергій Бубка.

Керманич НОК України відзначив велику роль в досягненні юного фігуриста його наставниці Марини Амірханової, яка виховала цілу плеяду успішних та талановитих фігуристів країни. Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності за вагомий внесок у розвиток фігурного катання в Україні президенту національної Федерації Євгену Ларіну.

Іван Павлов подякував НОК України та його президенту Сергію Бубці за підтримку. Юний чемпіон відзначив, що ця перемога стала гарним стимулом для ще більшої роботи задля досягнення нових успіхів: «Я не збираюся зупинятися на досягнутому. Ця перемога – чудовий фундамент для підкорення нових вершин», - наголосив юний чемпіон.

За успішний виступ на Олімпійському фестивалі Іван Павлов та його тренер Марина Амірханова отримали подарунки від Олімпійського комітету - сучасні планшети.

Додамо, що чемпіон ЄЮОФ та його тренер отримуватимуть протягом року стипендію НОК України, яку Олімпійський комітет виплачує усім чемпіонам та призерам Юнацьких Олімпійських ігор, зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.

Нагадаємо, на зимовому ЄЮОФ-2015 серед 45 країн-учасниць Україна була представлена 21 спортсменом. Українці виступили у 7 з 8 видів cпорту: біатлоні, гірських лижах, лижних гонках, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні та лижному двоборстві і посіли 9 загальнокомандне місце.