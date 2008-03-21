На час Олімпійських ігор у Китаї буде відкритий Український дім

На час проведення Олімпійських ігор на території посольства України в Китаї буде відкрито Український дім.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА під час засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

За його словами, у даний час у Посольстві здійснюються ремонтні роботи та облаштування території. Водночас, С.БУБКА зазначив, що на сьогодні не прийнята Концепція Державної програми “Олімпійський рух – гордість нації”.

“Вдаючись у статистику, маю зауважити, що порівнюючи підсумки виступів наших спортсменів у 2003 та 2007 передолімпійських роках, мушу констатувати, що показники минулого року вдвічі гірші, а відтак наші перспективи в Пекіні виглядають набагато скромнішими, ніж то було перед Афінами-2004», – констатував президент Національного олімпійського комітету.

С.БУБКА наголосив на важливості створення нових центрів олімпійської підготовки виведенню їх роботу на якісно новий рівень. “Ці центри мають об’єднати в собі найпотужній спортивний потенціал – спортсменів, тренерів, науковців, лікарів та фахівців, слугуючи як спорту вищих досягнень, так і вихованню перспективного спортивного резерву”, - підкреслив президент українського НОКу.