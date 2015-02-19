"Шахтар" проведе останній передсезонний збір в Туреччині

Цей етап тренувального процесу «Шахтар» проведе в Туреччині, повідомляє клубна прес-служба.

У складі команди в Анталію вирушили наступні гравці: воротарі - Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький, Рустам Худжамов, Богдан Сарнавський; захисники - Даріо Срна, В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олександр Воловик, Іван Ордець, Ісмаіл, Азеведо; півзахисники: Тарас Степаненко, Веллінгтон Нем, Фред, Бернард, Марлос, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Алекс Тейшейра, Ілсіньо, Дентіньо; нападники - Луїс Адріано, Олександр Гладкий.

Крім того, разом з першою командою у Туреччину полетів півзахисник Віктор Коваленко.

В Туреччині у «Шахтаря» заплановано низку товариських матчів.

19 лютого. «Шахтар» - «Атирау» (Атирау, Казахстан)

20 лютого. «Шахтар» - ДКЗ «Тихи» (Тихи, Польща)

22 лютого. «Шахтар» - «Динамо» (Мінськ, Білорусь)

24 лютого. «Шахтар» - національна збірна Азербайджану

Всі поєдинки пройдуть на Mardan Stadium. Орієнтовний час початку матчів - 17:00.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" вже провів перший офіційний матч після зимової паузи в 2015 році, зігравши у Львові в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з німецькою "Баварією" (Мюнхен) внічию 0:0. Матч-відповідь в Мюнхені відбудеться 11 березня.

До цього команда також проведе два матчі української Прем'єр-ліги, яка відновлюється після зимової паузи 28 лютого.