Кримські клуби будуть повністю виключені з чемпіонату Росії з футболу

Результати матчів зони "Південь" другого дивізіону чемпіонату Росії з футболу, в яких брали участь кримські клуби, будуть анульовані, повідомило ТАСС джерело в Російському футбольному союзу (РФС).

В кінці липня 2014 року кримські клуби СКЧФ (Севастополь), "Перлина" (Ялта) та ТСК (Сімферополь) були допущені до ліцензування рішенням бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС), а потім стали учасниками другого дивізіону чемпіонату Росії. Це рішення опротестувало керівництво Федерації футболу України (ФФУ).

УЄФА 4 грудня заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Без згоди УЄФА і ФФУ РФС не має права проводити турніри на території Криму. На виконкомі РФС в січні було прийнято рішення виключити кримські клуби з чемпіонату Росії.

Таким чином, кримські клуби будуть повністю виключені з календаря і таблиці першості в зоні "Південь", яка відновиться 22 березня.