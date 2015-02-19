"Українські отамани" і "Команда Росії" оприлюднили склади на матч 6-го туру WSB

Стали відомі імена боксерів, які вийдуть на ринг у матчевій зустрічі 6-го туру Всесвітньої серії боксу (WSB) у Волгограді "Команда Росії" - "Українські отамани", повідомляє прес-служба "отаманів".

У складах команд значаться:

вагова категорія 52 кг: Василь Вєткін «Команда Росії» - Азат Усеналієв «Українські отамани»;

вагова категорія 60 кг: Адлан Абдурашидов «Команда Росії» - Павло Іщенко «Українські отамани»;

вагова категорія 69 кг: Раджаб Бутаєв «Команда Росії» - Олег Зубенко «Українські отамани»;

вагова категорія 81 кг: Павло Силягін «Команда Росії» - Олександр Хижняк «Українські отамани»;

вагова категорія +91 кг: Максим Бабанін «Команда Росії» - Ігор Шевадзуцький «Українські отамани».

Як повідомляв УНІАН, «Українські отамани» беруть курс на Волгоград у четвер, 19 лютого, а вже наступного дня, 20 числа, наша команда візьме участь у головному передматчевому заході - офіційній процедурі зважування команд-учасниць.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Команда Росії" - "Українські отамани", який відбудеться 21 лютого о 19.00.