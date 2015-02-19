Біатлоністка Журавок стала чемпіонкою світу серед юніорів в індивідуальній гонці

В індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км серед юніорок (вік спортсменів 19-21 рік) українська біатлоністка фінішувала першою з результатом 37 хвилин 54.1 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка не припустилася жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах.

Також ідеальну стрільбу продемонструвала представниця Польщі Кінга Міторай, яка відстала лиша на 0,2 секунди. Третє місце з відставанням від переможниці в 30,1 секунди на рахунку Галини Вішневської (Казахстан), яка одного разу промахнулася при стрільбі стоячи.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перше «золото» для української команди принесла Анна Кривонос, яка стала найкращою в індивідуальній гонці серед дівчат (вік спортсменів - до 19 років).

Чемпіонат світу з біатлону серед юніорів проходить в Раубічах з 18 по 24 лютого.