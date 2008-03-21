Закінчився матч Металіст - Арсенал
20:50, 21 березня 2008Спорт
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"Брудні танці"
Закінчився перший матч 22-го туру Чемпіонату України з футболу.
Металіст - Арсенал 2:4 (Едмар 19, Дівич 25 пен. - Лисенко 16, Симоненко 45, Старгородський 47, Селезньов 90+3 пен.)
Матч проходив під мокрим снігом, поле було розбите майже повністю.
Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі Зоря - Металург (3), Закарпаття - Дніпро, Нафтовик - Карпати.
А післязавтра - Металург (Д) - ФК Харків, Таврія - Шахтар, Ворскла - Чорноморець, Динамо - Кривбас.
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