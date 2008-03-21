Закінчився матч Металіст - Арсенал

"Брудні танці"

Закінчився перший матч 22-го туру Чемпіонату України з футболу. Металіст - Арсенал 2:4 (Едмар 19, Дівич 25 пен. - Лисенко 16, Симоненко 45, Старгородський 47, Селезньов 90+3 пен.) Матч проходив під мокрим снігом, поле було розбите майже повністю. Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі Зоря - Металург (3), Закарпаття - Дніпро, Нафтовик - Карпати. А післязавтра - Металург (Д) - ФК Харків, Таврія - Шахтар, Ворскла - Чорноморець, Динамо - Кривбас.

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