"Реал" виграв у "Шальке" матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У німецькому Гельзенкірхені і швейцарському Базелі завершилися матчі Ліги чемпіонів УЄФА, в яких німецький "Шальке-04" програв іспанському "Реалу" (Мадрид) з рахунком 0:2, а "Базель" на своєму полі зіграв внічию з португальським "Порту" - 1:1.

Це були перші ігри 1/8 фіналу турніру.

Гра в Гельзенкірхені проходила в достатньо повільному темпі, але "приспати" більш титулований і грізний "Реал" господарям поля не вдалося. В середині першого тайму, на 26-й хвилині, комбінація гостей завершилася красивим і точним ударом головою Кріштіану Роналду. А у другому таймі, на 79-й хвилині, після пасу Роналду точний удар в дальній верхній кут завдав Марселу - 2:0.

"Реал" вже після першого матчу практично забезпечив собі вихід до чвертьфіналу змагань.

В паралельній грі в Базелі фаворитом також вважалися гості. Однак "Базелю" вдалося нав'язати супернику свою гру і утримувати на поле статус-кво. Більше того, на 11-й хвилині Дерліс Гонсалес відкрив рахунок і, здавалося, що швейцарці зможуть втримати перевагу до кінця матчу. Але, команду підвела погана дисципліна в обороні. Швейцарці порушили правила у своєму штрафному майданчику (Самуель зіграв рукою) й на 79-й хвилині пенальті реалізував Данило да Сільва - 1:1.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться в Мадриді і Порту 10 березня.