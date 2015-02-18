Гандбольний "Мотор" програв вирішальний матч Ліги чемпіонів польському "Віве Кельце"

Доля матчу була вирішена на останніх хвилинах другого тайму, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Мотор", якому в цьому матчі потрібна була перемога, досить впевнено почав гру і в першій половині здобув впевнену перевагу. 30-хвилинка завершилася з рахунком 19:10 на користь господарів майданчика. Тим не менш, у другому таймі команда не зуміла втримати такий солідний перевагу і вже до середини тайму втратила половину переваги - 21:16 на 45-й хвилині. У подальшому польський клуб, який до цього виграв всі 9 матчів групового турніру, продовжував нарощувати тиск і, в самій кінцівці, вперше в матчі вийшов вперед.

Кращими бомбардирами у складі "Мотора" виявилися Дмитро Дорощук та Євген Жук, які забили по 5 голів. На рахунку Сергія Бурки 4 голи.

Таким чином, поляки здобули 10 перемогу в 10 матчах групового етапу, показавши 100-відсотковий результат - 20 очок.

На рахунку "Мотора" залишилося 6 очок - 3 перемоги при 7 поразках.

Український клуб вийде в плей-офф - 1/8 фіналу - тільки в тому випадку, якщо свої матчі останнього туру програють швейцарський "Кадеттен" (французькому "Дюнкерку") і данський "Ольборг" (угорському "Пік Шегед"). У разі якщо швейцарці або данці зіграють хоча б внічию, "Мотор" не зможе повторити минулорічний успіх і вдруге в історії вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.