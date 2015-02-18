Тенісист Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Марселі
20:42, 18 лютого 2015Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру ATP-250 в Марселі, Франція.
Сергій Стаховський дійшов до чвертьфіналу турніру в Марселі / prosport.tsn.ua
У матчі другого раунду українець за 1 годину 30 хвилин обіграв німецького тенісиста Яна-Леннарда Штруффа (69-я ракетка світу) - 6:4, 4:6, 6:3, повідомляє Тенісний портал України.
На рахунку українця в цьому матчі 15 ейсів і 2 подвійні помилки. Стаховський зробив за матч три брейка, його суперник - тільки один.
Примітно, що це перша перемога Сергія над Штруффом в чотирьох особистих зустрічах. У попередніх трьох матчах перемогу святкував німецький тенісист.
Наступний суперник Стаховського визначиться в матчі між Бенуа Пером Франції та Станісласом Ваврінкою з Швейцарії (2), який відбудеться 19 лютого.
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