Богдан Бондаренко та Ольга Саладуха визнані найкращими легкоатлетами України 2014 року

Це стало відомо за результатами опитування, яке проводилося серед членів президії Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), представників ЗМІ та вболівальників на сторінці ФЛАУ у мережі Facebook, повідомляє прес-служба федерації.

У всіх трьох групах респонденти переважну кількість голосів віддали саме Бондаренка та Саладуху.

Стрибун у висоту Бондаренко в 2014-му році виборов у Цюріху (Швейцарія) золоту нагороду чемпіонат Європи, встановив рекорд України та повторив континентальний рекорд (2 м 42 см), а також виграв Кубок Європи.

На рахунку Ольги також зокрема перемога на чемпіонаті Європи, срібна медаль чемпіонату світу у приміщенні, друге місце на командному чемпіонаті Європи та третє – на Кубку Світу.