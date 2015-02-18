Богдан Бондаренко та Ольга Саладуха визнані найкращими легкоатлетами України 2014 року

14:56, 18 лютого 2015
Спорт
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Харків`янин Богдан Бондаренко та Ольга Саладуха з Донецька визнані найкращими легкоатлетами України 2014 року.

Бондаренко визнаний кращим / REUTERS

Це стало відомо за результатами опитування, яке проводилося серед членів президії Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), представників ЗМІ та вболівальників на сторінці ФЛАУ у мережі Facebook, повідомляє прес-служба федерації. 

У всіх трьох групах респонденти переважну кількість голосів віддали саме Бондаренка та Саладуху. 

Стрибун у висоту Бондаренко в 2014-му році виборов у Цюріху (Швейцарія) золоту нагороду чемпіонат Європи, встановив рекорд України та повторив континентальний рекорд (2 м 42 см), а також виграв Кубок Європи. 

На рахунку Ольги також зокрема перемога на чемпіонаті Європи, срібна медаль чемпіонату світу у приміщенні, друге місце на командному чемпіонаті Європи та третє – на Кубку Світу.

Саладуха визнана кращою легкоатлеткою України / REUTERS

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