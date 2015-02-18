Олімпійські комітети України та Польщі підписали Меморандум про співпрацю

Бубка та Красніцький поставили підписи у присутності Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна, генерального секретаря Олімпійського комітету Польщі Адама Кшесінського, директора з олімпійської логістики та міжнародних відносин Олімпійського комітету Польщі Маржени Кошевської, віце-президентів та членів Виконкому НОК України, повідомляє прес-служба НОК України.

Документом передбачається обмін спортивними делегаціями, тренерами, експертами та спортивними фахівцями із залученням національних федерацій, організація тренувальних зборів та участь атлетів обох країн у міжнародних стартах та території України та Польщі, обмін досвідом та інноваціями за програмами спортивної медицини, науки, антидопінгової діяльності, спортивних споруд тощо.

Після підписання документа Бубка відзначив: «Наші країни завжди були близькими і не лише географічно. Ми вже маємо позитивний досвід спортивної співпраці, яскравим прикладом чого стало, зокрема, успішне проведення в Україні та Польщі фінальної частини футбольного Євро-2012, що визнано міжнародною спільнотою одним із найкращих в історії. Впевнений, що Меморандум зможе відкрити нам нові можливості, що сприятиме розвитку олімпізму у двох країнах та у світі».

В свою чергу, керманич НОК Польщі наголосив на тому, що співпраця двох Олімпійських комітетів триває вже давно, тому логічно, що сьогодні вирішено оформити її офіційно: «Рівень ваших спортсменів є досить високим, а сьогодні ми ще мали можливість познайомитись і з діяльністю Олімпійського комітету. Вражені побаченим та готові переймати ваш унікальний досвід і ділитися власними напрацюваннями».