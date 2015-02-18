Українка Кривоніс завоювала золото юніорського чемпіонату світу з біатлону

У Раубичах (Білорусь) стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, де вже в першому виді програми - індивідуальній гонці серед дівчат на 10 км. - золоту медаль завоювала українка Ганна Кривоніс, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Дівчата змагалися в індивідуальній гонці на дистанції 10 км, при цьому за промах замість звичної хвилини додавалися 45 секунд. Кривонос вдалася чудова за якістю гонка. 17-річна спортсменка, яка ще в грудні завоювала два 4-х місця на дорослому чемпіонаті України, сьогодні показала найкращу стрільбу в гонці, обмежившись одним промахом. У козирі в українки, крім стрільби, була також досить висока швидкість (15-й результат по чистому ходу) і непогана скорострільність. Саме в останньому компоненті Кривоніс виявилася на голову краще своїй основній суперниці - норвежки Інгрід Тандреволд. Норвежка була набагато швидше по ходу дистанції, але двічі схибила на вогневому рубежі, а на четвертій стрільбі поступилася переможниці 35 секунд на швидкості стрільби. На останню "стійку" норвежка витратила 1 хвилину 11 секунд.

Підсумковий результат Кривоніс (30 хвилин, 09,1 секунди) виявився на 18,8 секунди кращим, ніж у Тандреволд. Третє місце і бронзова медаль на рахунку росіянки Єлізавети Капліной.

Після фінішу гонки Кривоніс зазначила: "Зараз у мене божевільна радість, захоплення і просто сльози щастя від такого результату. Біглося сьогодні важко, але мене підбадьорювали на трасі і не тільки наші тренери і спортсмени, але ще й вболівальники з інших країн підкрикували. Всім хочеться сказати велике спасибі. Промах, який був на другому рубежі пояснити важко, але мені було страшно і чесно, навіть не знаю куди його "промазала". Коли підходила до останньої стрільби, переживала, звичайно, поки спускалася зі спуску, прочитала про себе молитву разів п'ять, напевно. Було дуже страшно, що зараз намажу, але спробувала зібратися з думками, і все вийшло".

У чоловічій індивідуальній гонці юніорів переміг росіянин Кирило Стрільцов. Кращих з українців - Віталій Труш, зайняв 13-е місце з відставанням від переможця більш ніж в 2 хвилини.

Чемпіонат світу з біатлону серед юніорів проходить в Раубичах з 18 по 24 лютого.