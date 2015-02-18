Комітет національних збірних ФФУ звернеться до Прем`єр-ліги з проханням перенести 18-й тур

З метою організації ефективної роботи під час навчально-тренувального збору збірної України та її підготовки до відповідального матчу, Комітет підтвердив актуальність звернення ФФУ до керівництва Прем’єр-ліги щодо перенесення матчів 18 туру чемпіонату України (базовий день - 21 березня) чи зміщення решти турів на кінець травня – початок червня, повідомляє прес-служба ФФУ.

Згідно з розкладом, збірна збереться напередодні матчу з Іспанією у Києві й проводитиме тренування на полях НТБ «Динамо» у Кончі-Заспі. Вранці 26 березня збірна України вирушить літаком до Іспанії. У цей же день відбудеться тренування української команди на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан», де й проходитиме матч.

«Синьо-жовті» залишаться у Севільї після завершення матчу Іспанія – Україна, а вже наступного дня вирушать до Львова, де 31 березня відбудеться міжнародний товариський матч з національною збірною командою Латвії.

Члени Комітету, з урахуванням напруженої політичної ситуації у країні, також обговорили низку питань щодо організації наступних товариських та кваліфікаційних матчів Євро-2016.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Іспанія відбудеться 27 березня на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї.