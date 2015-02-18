Комітет національних збірних ФФУ звернеться до Прем`єр-ліги з проханням перенести 18-й тур
В Будинку футболу відбулося засідання Комітету національних збірних команд Федерації футболу України, під час якого були розглянуті важливі питання здійснення організаційних заходів щодо забезпечення підготовки збірної України до матчу кваліфікаційного раунду Євро-2016 зі збірною Іспанії, який відбудеться 27 березня.
З метою організації ефективної роботи під час навчально-тренувального збору збірної України та її підготовки до відповідального матчу, Комітет підтвердив актуальність звернення ФФУ до керівництва Прем’єр-ліги щодо перенесення матчів 18 туру чемпіонату України (базовий день - 21 березня) чи зміщення решти турів на кінець травня – початок червня, повідомляє прес-служба ФФУ.
Згідно з розкладом, збірна збереться напередодні матчу з Іспанією у Києві й проводитиме тренування на полях НТБ «Динамо» у Кончі-Заспі. Вранці 26 березня збірна України вирушить літаком до Іспанії. У цей же день відбудеться тренування української команди на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан», де й проходитиме матч.
«Синьо-жовті» залишаться у Севільї після завершення матчу Іспанія – Україна, а вже наступного дня вирушать до Львова, де 31 березня відбудеться міжнародний товариський матч з національною збірною командою Латвії.
Члени Комітету, з урахуванням напруженої політичної ситуації у країні, також обговорили низку питань щодо організації наступних товариських та кваліфікаційних матчів Євро-2016.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Іспанія відбудеться 27 березня на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї.