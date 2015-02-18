Оприлюднений календар матчів збірної України на жіночому Євробаскеті-2015

Серед 16 учасників турніру буде і збірна України, повідомляється на офіційному сайті Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа).

Згідно жеребкуванню фінальної частини змагань, збірна України потрапила в Групу А і свої матчі групового етапу буде проводити в місті Тімішоара (Румунія). Календар матчів виглядає так:

11 червня - Україна - Франція (20:30, час - київський);

12 червня - Україна - Чехія (19:00);

13 червня - Україна - Румунія (21:30);

14 червня - Україна - Чорногорія (19:00).

Згідно з регламентом змагань по 3 кращі команди кожної з 4 груп вийдуть у другий груповий етап, де утворюють ще 2 групи по 6 команд. По 4 кращих команд кожної групи другого етапу вийдуть в плей-офф - 1/4 фіналу. Призові місця будуть розіграні за олімпійською системою.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд 2015 року пройде з 11 по 28 червня в Угорщині і Румунії.