Гандбольний "Мотор" проведе вирішальний матч за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

У разі перемоги в цьому матчі українська команда потрапить в 4-ку кращих команд групи і вийде в плей-офф змагань - 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".

На даний момент у турнірній таблиці "Мотор" набрав 6 очок і ділить 3-6 місця відразу з трьома командами - французьким "Дюнкерком", данським "Ольборгом" і швейцарським "Кадеттен". За додатковими показниками "Мотор" випереджає суперників, займаючи 3-е місце. Лідерами таблиці є "Віве Кельце" (18 балів) та угорський "Пік Шегед" (12). Польська і угорська команди достроково забезпечили собі, відповідно, 1 та 2 місця і путівки в плей-офф.

Таким чином, суперником українського клубу сьогодні буде абсолютно невмотивований суперник, який виграв всі матчі ЛЧ перед цим туром і достроково оформив перемогу на груповому етапі. У свою чергу, запорізькому клубу перемога необхідна будь-якою ціною, і мотивація вважається головним козирем українського чемпіона. Крім того, фахівці відзначають, що різниця в класі між гравцями двох команд не надто велика. Матч першого кола, який ці команди провели в Польщі, завершився перемогою "Віве Кельце" з різницею "+4" - 30:26.

"Мотор" вже вдруге поспіль може вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. У сезоні 2013/14 команда вперше в історії потрапила у 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру континенту. Тоді запорізький клуб не зміг пройти далі по турнірній сітці, двічі поступившись німецькому "Кілю" - 28:31 і 28:40.

У сьогоднішньому матчі "Мотор" є фаворитом на думку фахівців і аналітиків букмекерських контор. Ставки на перемогу українського клубу приймаються з коефіцієнтом 1,73 до 1, на перемогу поляків - 2,53 до 1, а на нічию - 8,70 до 1.

Матч "Мотор" - "Віве Кельце" розпочнеться в київському Палаці спорту о 19.00.