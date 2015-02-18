"Українські отамани" зустрінуться в матчі WSB з "Командою Росії"

Матчева зустріч проходитиме у Волгограді в рамках шостого туру змагань WSB, повідомляє прес-служба "отаманів".

До матчу з «Командою Росії» професіональний боксерський клуб «Українські отамани» підходить у статусі одного з лідерів підгрупи «А». За результатами попередніх проведених поєдинків наша команда посідає друге місце у підгрупі «А». В п’яти стартових турах «Українські отамани» здобули тринадцять залікових балів. В той час наші майбутні суперники, «Команда Росії», посідає третє місце підгрупи з дев’ятьма заліковими балами.

В останньому турі змагань WSB «Українські отамани» перемогли на виїзді «Алжирських пустельних яструбів» з рахунком 3:2. Перемогу також святкувала й «Команда Росії». Тижнем раніше росіяни розбили «Британських левових сердець» з рахунком 5:0.

Головний тренер «Українських отаманів» Михайло Мельник зазначає: «Попереду нас очікує дуже непростий та надзвичайно принциповий для обох команд поєдинок. Коли в ринзі зустрічаються українська та російська школи боксу, які на сьогоднішній день є одними з найсильніших у світі, – це завжди цікаво! Тому від найближчої матчевої зустрічі я очікую безкомпромісних двобоїв. Єдине я прохаю не спекулювати нашим майбутнім матчем в політичному аспекті. Адже, скажу відверто, це заважає нашим боксерам та тренерам у підготовці. Ми всі чудово розуміємо, яка наразі на нас покладена відповідальність, тому прикладемо усіх зусиль аби порадувати усю Україну хорошими боями та вдалим результатом. Я впевнений у своїх хлопцях, як і вони впевнені у своїх силах, тому їдемо до Росії здобувати залікові бали».

«Українські отамани» беруть курс на Волгоград у четвер, 19 лютого, а вже за день, 20 числа, наша команда прийматиме участь у головному передматчевому заході – офіційній процедурі зважування команд-учасниць.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Українські отамани" - "Команда Росії" 21 лютого о 19.00.