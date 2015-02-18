Дві українські легкоатлетки перемогли на престижних міжнародних змаганнях в Лодзі

У свою чергу, Плотіцина ще й показала третій результат сезону у Європі, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У бігу на 60 метрів з бар’єрами у жінок у фіналі змагалися дві українки, і обидві виступили на рівні найкращих своїх результатів. Вінничанка Олена Яновська стала четвертою, встановивши свій особистий рекорд – 8,16. А перемогу святкувала харків’янка Анна Плотіцина, з часом 8,01 на дев’ять сотих секунди випередивши найближчу переслідувачку Андреа Іванчевич з Хорватії. Проте, ще швидше Плотіцина пробігла у кваліфікації, яку виграла з третім результатом сезону у Європі і п’ятим у світі – 7,99 сек.

Не менш вдало виступили українки на гладкій 60-метрівці. Трійка призерок у фіналі показала однаковий час – 7,22. Фотофініш поставив Олесю Повх з Дніпропетровська на перше місце, Івет Лалову (Болгарія) – на друге, харків’янку Наталію Погребняк – на третє.

Також у Лодзі у спринтерському бар’єрному бігу Сергій Копанайко показав дев’ятий час (7,84), Олександр Корчмід у стрибках з жердиною став п’ятим (5.55), а Оксана Окунєва у стрибках у висоту посіла четверте місце (1.90).

Окрім того найкращі результати сезону у світі продемонстрували Кім Коллінз (Сент-Кіттс і Невіс) у бігу на 60 метрів (6,47), кубинець Орландо Ортегу у бігу на 60 м з/б (7,45) та американець Райан Вітінг - у штовханні ядра (21.80).