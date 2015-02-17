Гравець "Мотора" Бурка потрапив в символічну збірну туру гандбольної Ліги чемпіонів

У сімці найсильніших виявився лівий напівсередній українського "Мотора" (Запоріжжя), Сергій Бурка, повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

Повністю символічна команда виглядає так - воротар Родріго Корралес (Вісла), лівий крайній Тимур Дібіров (Вардар Скоп'є), лівий напівсередній Сергій Бурка (Мотор Запоріжжя), розігруючий Микель Хансен (ПСЖ), правий напівсередній Йохан Мікаель Якобссон (Фленсбург), правий крайній Дмитро Ковальов (Чеховські ведмеді), лінійний: Хулен Агінагальде Акізу (Віве Кельце Таурон).

Вже в наступному, заключному 10-му турі групового турніру ЛЧ зіграють один проти одного кращий напівсередній Сергій Бурка з "Мотора" і Хулен Агінагальде - лінійний з Кельце.

Раніше по ходу сезону Олег Скопінцев визнавався "Кращим лівим крайнім", а Олександр Шевельов - "Кращим лінійним" за підсумками туру Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, у 9-му турі Ліги чемпіонів данський "Ольборг" приймав український "Мотор" (Запоріжжя) і поступився з рахунком 30:36. У заключному 10-му турі групового етапу "Мотор" приймає "Віве Кельце" і в разі перемоги гарантує собі попадання в 4-ку найсильніших команд групи і вихід в наступний етап змагань.