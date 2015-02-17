Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу "Шахтар" - "Баварія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме мюнхенську "Баварію".

Це буде перша гра плей-офф - 1/8 фіналу турніру.

Донецький "Шахтар" втретє вийшов у плей-офф найпрестижнішого єврокубка. Раніше це команді вдавалося в сезонах 2010/11 і 2012/13.

У сезоні 2010/11 команда випередила в групі англійський «Арсенал», португальську «Брагу» і сербський «Партизан» і дійшла до чвертьфіналу, обігравши в першому раунді плей-офф «Рому» з загальним рахунком 6:2. Щоправда, у чвертьфіналі донецька команда не менш чутливо поступилася «Барселоні» - 1:6. До речі, іспанську команду на той момент очолював Хосеп Гвардіола, який нині тренує якраз «Баварію».

Через два роки, у сезоні 2012/13 «Шахтар» вийшов з групи, в якій також виступали датський «Нордшелланд», італійський «Ювентус» і англійський «Челсі» - з другого місця. А в 1/8 фіналу «гірники» поступилися іншому німецькому гранду «Боруссії». Матч у Донецьку закінчився з рахунком 2:2, а в Дортмунді господарі розгромили команду Луческу - 3:0.

У нинішньому сезоні гірники на груповому етапі ЛЧ зайняли 2-е місце в групі з "Порту" (Португалія), "Атлетик" (Іспанія) і БАТЕ (Білорусь).

"Баварія" вважалася одним з найбільш грізних і незручних опонентів з усіх можливих для "Шахтаря" перед жеребкуванням плей-офф. У нинішньому сезоні 5-разовий володар Кубка європейських чемпіонів (останній раз - в сезоні 2012/13) на груповому етапі виграв 5 матчів з 6 в квартеті з італійською "Ромою", англійським "Манчестер Сіті" і російським ЦСКА.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Баварія". Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,35 до 1, на нічию - 4,69 до 1, а на перемогу "Шахтаря" - 8,02 до 1.

Стартові склади команд:

Шахтар: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 13. Шевчук В., 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 8. Фред, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано

Запасные: 32. Каніболоцький А., 38. Кривцов, 66. Марсіо Азеведо, 11. Марлос, 77. Ілсіньо, 7. Веллінгтон Нем, 21. Гладкий

Баварія: 1. Нойєр, 17. Боатенг, 13. Рафінья, 27. Алаба, 3. Хабі Алонсо, 31. Швайнштайгер, 18. Бернат, 19. Гетце, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рібері

Запасные: 22. Штарке, 23. Пепе Рейна, 4. Данте, 28. Бадштубер, 20. Роде, 30. Вайзер, 9. Левандовські Р.