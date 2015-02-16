Оприлюднено склад збірної України зі стрибків у воду на Гран-прі
15:25, 16 лютого 2015Спорт
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Тренерський штаб національної збірної України зі стрибків у воду оприлюднив склад команди на перший етап Гран-прі, що відбудеться в німецькому Ростоку.
Ілля Кваша виступить на першому етапі Гран-прі / noc-ukr.org
До складу команди увійшли 8 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У команді представлені: жінки - Ганна Красношлик, Олена Федорова, Анна Письменська, Юлія Прокопчук, Влада Таценко; чоловіки - Олександр Горшковозов, Ілля Кваша, Олег Колодій.
До програми Гран-Прі входять змагання у стрибках з 3-х метрового трампліну, синхронних стрибках з цієї ж висоти, стрибках з 10-метрової вишки та синхронних стрибках з вишки.
Перший етап Гран-прі відбудеться з 20 по 22 лютого.
Загалом у 2015 році заплановано 9 етапів турніру, які завершаться на початку листопада поточного року.
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