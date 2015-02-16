Оприлюднено склад збірної України зі стрибків у воду на Гран-прі

До складу команди увійшли 8 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У команді представлені: жінки - Ганна Красношлик, Олена Федорова, Анна Письменська, Юлія Прокопчук, Влада Таценко; чоловіки - Олександр Горшковозов, Ілля Кваша, Олег Колодій.

До програми Гран-Прі входять змагання у стрибках з 3-х метрового трампліну, синхронних стрибках з цієї ж висоти, стрибках з 10-метрової вишки та синхронних стрибках з вишки.

Перший етап Гран-прі відбудеться з 20 по 22 лютого.

Загалом у 2015 році заплановано 9 етапів турніру, які завершаться на початку листопада поточного року.