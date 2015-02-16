Дві українки вийшли до другого кола престижного тенісного турніру в Дубаї

Про це повідомляє Тенісний портал України

Козлова вперше в кар'єрі вийшла у другий раунд турніру WTA Premier 5. У першому колі донеччанка переграла британську тенісистку Хезер Уотсон, що займає 43-е місце у світовій табелі про ранги: 7-5 6-4. Українка вела у другій партії 4-1, потім 5-3, але втратила перевагу, не реалізувавши 2 матчболи на своїй подачі. Однак їй вдалося реалізувати наступний матчбол - на прийомі, в 12-му геймі другого сету. Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин.

Наступною суперницею українки стане російська тенісистка Катерина Макарова. посіяна під 6 номером.

У свою чергу, харків'янка Світоліна у матчі першого раунду зустрічалася з 23-річною американською тенісисткою Коко Вандевеге. Всього 17 хвилин перебували тенісистки на корті - при рахунку 3-1 на користь Світоліної її суперниця відмовилася від продовження боротьби.

Наступною суперницею українки стане друга ракетка турніру дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова з Чехії.

Турнір у Дубаї проходить з 15 по 28 лютого.