Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло етапу КС серед шпажистів

На шляху до фіналу змагань українці обіграли елітну збірну США і діючих чемпіонів світу - французів, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

Команда у складі Богдан Нікішин, Максим Хворост, Анатолій Герей, Дмитро Карюченко спочатку обіграла збірну Аргентини (45:30), далі з перевагою в одне очко перемогла квартет з США (39:38), а у півфіналі так само одним уколом вибила з боротьби діючих лідерів світового рейтингу французів (31:30).

З 23 команд, які брали участь у турнірі, сильнішими за українців стала лише Швейцарія, яка у фіналі перемогла наших хлопців з рахунком 45:41.

В індивідуальному турнірі, який передував командним змаганням, серйозні шанси піднятися на п'єдестал пошани були у Максима Хвороста. Послідовно перемігши таких суперників як Андраш Редлі (Угорщина), Бенжамін Стеффен (Швейцарія) і Габріеле Чіміні (Італія), Хворост дійшов до чвертьфіналу, де поступився майбутньому чемпіону турніру французькому спортсмену Ронану Густину з рахунком 15:12.

У підсумку, Хворост зайняв 8-е місце, Нікішин - 19-е, Карюченко - 28-е, Герей - 50-е, Сергій Руденко - 100-е, Володимир Станкевич - 132-е.