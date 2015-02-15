Гандбольний "Мотор" здобув третю перемогу у Лізі чемпіонів

У данському Ольборзі закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу, в якому "Ольборг" приймав український "Мотор" (Запоріжжя) і поступився з рахунком 30:36.

Гра, яка була дуже важливою для українського чемпіона з точки зору турнірної боротьби, спочатку проходила в рівній боротьбі і перший тайм завершився внічию - 16:16. Між тим, "Мотор" у цьому матчі влаштовувала тільки перемога з різницею в чотири і більше м'ячів.

Доля матчу вирішилася в кінцівці, коли українська команда зуміла перехопити ініціативу і забити кілька голів поспіль. Найбільш активним у команді гостей у цей момент був на майданчику Сергій Бурка, який забив 9 голів. Також високою результативністю у цьому матчі відзначилися Сергій Онуфрієнко (6 голів) і Микола Стецюра (5).

Таким чином. "Мотор" набрав 6 очок за підсумками 9 турів і зрівнявся за цим показником з ще трьома командами - "Ольборгом", французьким "Дюнкерком" і швейцарським "Кадеттен". За додатковими показниками українська команда випереджає суперників і займає 3-е місце в таблиці. У свою чергу, "Мотор" випереджають польський "Віве Кельце" (18 очок) і угорський "Пік Шегед" - 12.

У заключному 10-му турі групового етапу "Мотор" приймає "Віве Кельце" і в разі перемоги гарантує собі попадання в 4-ку найсильніших команд групи і вихід в наступний етап змагань.