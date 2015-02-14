Студентська збірна України посіла 13-е місце на зимовій Універсіаді-2015

В Гранаді (Іспанія) завершилася XXVII зимова Універсіада, за підсумками якої збірна України посіла 13-е місце в медальному заліку.

На рахунку українців 5 нагород - 2 золоті медалі, 1 срібна і 2 бронзові.

Усі свої медалі українські студенти завоювали в одному виді спорту - біатлоні. Чемпіонами стали Дмитро Русинів (індивідуальна гонка) та Віталій Кильчицький (мас-старт). У тій же дисципліні мас-старт Русинів завоював срібну нагороду, а бронзові медалі Україні принесли Яна Бондар (жіночий мас-старт) і команда в змішаній естафеті, де крім Бондар і Русинова брали участь Юлія Бригинець та Руслан Ткаленко.

Переможцем Універсіади з явною перевагою стала збірна Росії - 20 золотих медалей, 18 срібних і 18 бронзових - всього 56 нагород. До трійки найкращих також увійшли збірні Південної Кореї (5-9-2, 16) і Казахстану (5-6-0, 11).

XXVII зимова Універсіада проходила з 24 січня по 14 лютого в іспанській Гранаді і словацьких Штрбське-Плесо і Осрбльє.