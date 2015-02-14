"Українські отамани" виграли матч WSB у "Алжирських пустельних яструбів"

В алжирському місті Бліда завершився матч 5-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" здолали місцеву команду за підсумками п'яти боїв - 2:3.

Доля матчу вирішилася у заключному поєдинку в суперважкій вазі.

Українці були сильнішими в легких вагах, де перемоги здобули Хасанбой Дусматов та Микола Буценко. Потім суперник перехопив ініціативу і вирівняв становище. Але, у вирішальному бою важговаговиків, Денис Пояцика не залишив Бузіані Хоуна жодних шансів впевнено вигравши бій одноголосним рішенням суддів.

Цікаво, що всі п'ять боїв тривали повністю і завершувалися перемогою того чи іншого спортсмена за рішенням суддів.

Таким чином, на даний момент наша команда набрала 13 очок і вийшла в групі A на перше місце.

«Алжирські пустельні яструби» - «Українські отамани» 2:3

До 49 кг Белкасем Хенноусі - Хасанбой Дусматов 44:50, 45:50, 43:50.

До 56 кг Фахем Хаммачі - Микола Буценко 46:49, 46:49, 46:49.

До 64 кг Мохамед Боудіаф - Віктор Петров 49:46, 47:48, 50:45.

До 75 кг. Ільяс Аббаді - Тарас Головащенко 48:47, 49:44, 49:44.

До 91 кг Бузіані Хоуна - Денис Пояцика 45:50, 44:50, 45:50.