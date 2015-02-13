АТЕК взяв переконливий реванш у "Дженералз" у другому матчі чемпіонату України з хокею

У Києві завершився другий матч чемпіонату України з хокею, в якому АТЕК зумів взяти переконливий реванш за поразку напередодні у стартовій зустрічі від "Дженералз", вигравши з рахунком 5:1.

Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Головною складовою успішного виступу команди в цьому матчі стала надійна гра воротаря Сергія Люльчука. Екс-голкіпер "Кременчука" протягом всього матчу був надійний, дозволивши супернику лише раз вразити свої ворота, на 33-й хвилині, вже за рахунку 3:0 на користь своєї команди. Гол у складі "Дженералз" забив Олександр Караульщук.

У свою чергу, у складі АТЕК у цьому матчі відзначилися Георгій Кіча (дубль), Кирило Фроленко, Владислав Курський та Тарас Бега.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Дженералз" виграв з рахунком 4:2.

Чемпіонат України з хокею стартував 12 лютого. Крім цих команд, у турнірі також візьмуть участь харківський «Витязь» та хокейний клуб «Кременчук". Формат чемпіонату передбачає проведення змагання в два етапи: спочатку команди зіграють регулярний чемпіонат, а потім розіграють нагороди в серії плей-офф. Регулярний чемпіонат буде зіграний у два кола спарених матчів. Таким чином кожна команда зіграє на першому етапі по 12 матчів.