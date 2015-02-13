Гандбольний "Мотор" відновить виступи в Лізі чемпіонів матчем з данським "Ольборгом"

Чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" відновить виступи в Лізі чемпіонів виїзним матчем з данським "Ольборгом", повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

Розіграш головного єврокубка відновиться після двомісячної паузи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Чемпіонату світу з гандболу серед чоловічих команд.

Після 8-ми турів групового етапу змагань "Мотор" займає 6-е місце в групі, набравши 4 очки. Для того, щоб потрапити у четвірку кращих команд і вийти в плей-офф, 1/8 фіналу, запорожцям необхідно вигравати два матчі - гостьовий у "Ольборга" і домашній у польського "Віве Кельце". При цьому, матч з данцями "Мотор" повинен завершувати з перевагою в 4 голи і більше, так як суперник є прямим конкурентом у боротьбі за 4-е місце, а гру першого кола український чемпіон програв з рахунком 25:28.

У зимове міжсезоння «Мотор» залишили лінійний Олександр Титов і розігруючий Анхель Перес, а після поразки в рамках чемпіонату України від земляків з ЗТР свого робочого місця позбувся і головний тренер Сергій Бебешко, якого на цьому посту змінив його асистент Микола Степанець.

Крім того, в матчі з «Ольборгом» не візьме участь основний плеймейкер Іналь Афлітулін, дискваліфікований на один поєдинок за вилучення в попередньому турі, а вже під час товариських ігор в Польщі, через прикру травму надовго вибув з ладу основний лінійний (і чи не найкорисніший виконавець «Мотора» в нинішньому сезоні), Олександр Шевельов.

Підводячи підсумки міжсезоння, новий головний тренер "Мотора" Степанець зазначив: "Після Нового року ми провели збір у Запоріжжі, а потім у пошуках необхідної ігрової практики вирушили до Польщі. Там ми зіграли чотири матчі, в яких здобули три перемоги. Але головне - доля всіх поєдинків вирішувалася на останніх хвилинах, а в двох випадках - на останніх секундах. Словом, даним збором я залишився задоволений, за винятком того, що у другому матчі, з «Гурніком», тільки з допомогою нашого масажиста Ріфата Меметова паркет залишив Шевельов... Можу сказати точно, що в нинішній Лізі чемпіонів він не зіграє. На мій погляд, Саша провів найкращий сезон у кар'єрі... Зараз же він зовсім не тренується, і це серйозна для нас втрата".

Говорячи про майбутній матч у Данії тренер зазначив: "Зрозуміло, у кожного в голові має бути розуміння, що для подальшого просування нам треба перекривати домашню поразку -- 25:28. Якщо ж ми отримаємо перемогу, але не забезпечимо потрібну різницю, тоді наша доля буде залежати не тільки від нас".

Матч "Ольборг" - "Мотор" відбудеться 15 лютого. Початок гри о 17.50 за київським часом.