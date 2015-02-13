Усик піднявся на 3-е місце в рейтингу WBO
13:43, 13 лютого 2015Спорт
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Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі, боксер K2 Promotions Ukraine Олександр Усик у оновленому рейтингу WBO піднявся на 1 сходинку вище і тепер посідає 3-тю сходинку.
Усик знову піднявся в рейтингу WBO / К2
Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.
Усика поступається в оновленій версії рейтингу тільки поляку Кшиштофу Гловацькому і британцю Тоні Беллу. Найближчим часом ці два боксери мають домовитися про бій між собою за право вийти проти німця Марка Хука в чемпіонському бою.
Що стосується інших українських боксерів у рейтингу WBO, то на 3-й позиції залишився боксер першої середньої ваги Олександр Спірко, з 9-ї на 7-у позицію піднявся суперважковаговик В'ячеслав Глазков, а середньоваговик Віталій Копиленко та важковаговик Яго Кіладзе піднялися на 10-е місце.
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