Усик піднявся на 3-е місце в рейтингу WBO

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

Усика поступається в оновленій версії рейтингу тільки поляку Кшиштофу Гловацькому і британцю Тоні Беллу. Найближчим часом ці два боксери мають домовитися про бій між собою за право вийти проти німця Марка Хука в чемпіонському бою.

Що стосується інших українських боксерів у рейтингу WBO, то на 3-й позиції залишився боксер першої середньої ваги Олександр Спірко, з 9-ї на 7-у позицію піднявся суперважковаговик В'ячеслав Глазков, а середньоваговик Віталій Копиленко та важковаговик Яго Кіладзе піднялися на 10-е місце.