ФК "Шахтар" проведе товариський матч зі збірною Азербайджану

Гра відбудеться в рамках передсезонного збору команди в турецькій Антальї, повідомляє Аzerisport.com.

Матч заплановано на 24 лютого.

Збірна Азербайджану займає 131-е місце в рейтингу ФІФА за лютий 2015 року. Це буде перша гра команди під керівництвом нового тренера - відомого у минулому футболіста, бронзового призера Чемпіонату світу-1998 у складі збірної Хорватії Роберта Просінечкі.

Ця гра пройде через тиждень після першого матчу гірників в рамках 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА проти німецької "Баварії" (Мюнхен), який відбудеться 17 лютого. Ця гра стане останнім контрольним матчем "гірників" у зимове міжсезоння. 28 лютого "Шахтар" матчем з полтавською "Ворсклою" відновить виступи у сезоні-2014/15 української Прем'єр-ліги.