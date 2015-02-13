Українець Андрійцев виборов бронзову медаль Кубка Тахті з вільної боротьби

На престижному міжнародному турнірі з вільної та греко-римської боротьби Кубок Тахті, який триває в Ірані та зібрав найсильніших борців світу, срібний призер Олімпійських ігор Валерій Андрійцев здобув бронзову медаль, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У ваговій категорії 97 кг у бронзовому фіналі наш борець-вільник здолав суперника з Єгипту Алі Хаміда Аміна, показавши яскраву боротьбу та здобувши перемогу з рахунком 13:7.

Перемогу у цій ваговій категорії здобув Елізбар Одікадзе (Грузія), який здолав у фіналі суперника Андрійцева по півфіналу Хассана Рахімі (Іран).

Турнір в Ірані триває 12-13 лютого.