Легкоатлетка Кашина встановила кращий результат сезону у світі на чемпіонаті України

У спортивній ходьбі на 3000 метрів у жінок Інна Кашина з Сумщини фінішувала з часом 12 хвилин 21,17 секунди, що усього на дві соті краще, ніж результата росіянки Алаїни Храмової, який та показала 15 січня на змаганнях у Новочебоксарську, повідмоляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків у ходьбі на 5000 метрів переміг Олександр Венгловський (Житомирська область) – 19.47,23, а у штовханні ядра – Віктор Самолюк з Київщини (18.73).

У жіночих стрибках з жердиною основна боротьба за нагороди розгорнулася між харків’янкою Мариною Килипко та представницями Київської області Ольгою Зюзіною та Тетяною Гапішко. Їм усім з першої спроби вдалося подолати планку, встановлену на висоті 4 метри рівно. А от 4.10 підкорилися лише Марині Килипко.

Також у перший день чемпіонату стосунки з’ясовували багатоборки. За відсутності Анастасії Мохнюк та чемпіонка світу Ганни Касьянової (Мельниченко) поза конкуренцією виявилася бронзова призерка чемпіонату світу-2014 Аліна Фьодорова. У кожному з п’яти видів вона здобула впевнені перемоги і у сумі набрала доволі пристойні 4609 балів.

Як повідомляв УНІАН, в Сумах відбувається чемпіонату України-2015 з легкої атлетики у приміщенні. Він є основним етапом відбору до збірної України для участі у чемпіонаті Європи у приміщенні, який 5-8 березня відбудеться у Празі (Чехія).