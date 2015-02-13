Легкоатлетка Кашина встановила кращий результат сезону у світі на чемпіонаті України

12:23, 13 лютого 2015
Спорт
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В перший день змагань чемпіонату України з легкої атлетики були розіграні п’ять комплектів нагород і в першому фіналі його переможниці вдалося показати найкращий результат сезону у світі.

Рівень учасниць змагань зі спортивної ходьби відповідав найвищим світовим стандартам / sport-xl.org

У спортивній ходьбі на 3000 метрів у жінок Інна Кашина з Сумщини фінішувала з часом 12 хвилин 21,17 секунди, що усього на дві соті краще, ніж результата росіянки Алаїни Храмової, який та показала 15 січня на змаганнях у Новочебоксарську, повідмоляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. 

У чоловіків у ходьбі на 5000 метрів переміг Олександр Венгловський (Житомирська область) – 19.47,23, а у штовханні ядра – Віктор Самолюк з Київщини (18.73).

У жіночих стрибках з жердиною основна боротьба за нагороди розгорнулася між харків’янкою Мариною Килипко та представницями Київської області Ольгою Зюзіною та Тетяною Гапішко. Їм усім з першої спроби вдалося подолати планку, встановлену на висоті 4 метри рівно. А от 4.10 підкорилися лише Марині Килипко. 

Також у перший день чемпіонату стосунки з’ясовували багатоборки. За відсутності Анастасії Мохнюк та чемпіонка світу Ганни Касьянової (Мельниченко) поза конкуренцією виявилася бронзова призерка чемпіонату світу-2014 Аліна Фьодорова. У кожному з п’яти видів вона здобула впевнені перемоги і у сумі набрала доволі пристойні 4609 балів.

Як повідомляв УНІАН, в Сумах відбувається чемпіонату України-2015 з легкої атлетики у приміщенні. Він є основним етапом відбору до збірної України для участі у чемпіонаті Європи у приміщенні, який 5-8 березня відбудеться у Празі (Чехія).

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