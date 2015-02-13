WSB, 5-й тур, "Алжирські пустельні яструби" - "Українські отамани": відео онлайн-трансляція
Сьогодні відбувається матч 5-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" зустрічаються з "Алжирськими пустельними яструбами".
Матч пройде в алжирському місті Бледа, повідомляє прес-служба "отаманів".
До матчу з командою Алжиру «Українські отамани» підходять у статусі одного з лідерів підгрупи «А». Не дивлячись на поразку у минулому турі наша команда зберегла за собою другу сходинку підгрупи з десятьма заліковими балами. В той час як наші майбутні суперники займають восьме місце у підгрупі не вигравши у нинішньому сезоні жодного матчу. В останньому турі змагань «Алжирські пустельні яструби» поступилися команді з Великобританії з рахунком 1:4.
Команди пройшли офіційну процедуру зважування напередодні матчевого протистояння і всі боксери вклалися у відведену вагу. Отже, усі спортсмени отримали дозвіл на участь в матчі.
Боксери показали наступні результати на вагах:
Вагова категорія 49 кг:
Белкасем Хенноуссі «Пустельні яструби» 48,500 кг - Хасанбой Дусматов «Українські отамани» 48,820 кг
Вагова категорія 56 кг:
Фахем Хаммачі «Пустельні яструби» 55.520 кг - Микола Буценко «Українські отамани» 55,700 кг
Вагова категорія 64 кг:
Мохамед Боудіаф «Пустельні яструби» 63,700 кг - Віктор Петров «Українські отамани» 63,600 кг
Вагова категорія 75 кг:
Ільяс Аббаді «Пустельні яструби» 74,500 кг - Тарас Головащенко «Українські отамани» 74,200 кг
Вагова категорія 91 кг:
Бузіані Хоуна «Пустельні яструби» 89,700 кг - Денис Пояцика «Українські отамани» 89,740 кг