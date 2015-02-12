Українець Семенов виборов бронзу в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону

Українець жодного разу не промахнувся на 4 вогневих рубежах, закривши всі 20 мішеней, завдяки чому зумів протягом всієї гонки знаходиться в групі лідерів, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Щоправда, на останньому колі Семенов помітно поступався суперникам у швидкості проходження дистанції, але зумів фінішувати з результатом, що дозволяє потрапити на п'єдестал пошани.

У підсумку, гонку виграв француз Мартен Фуркад, який показав результат 51 хвилина 26,8 секунди. Росіянин Євген Гаранічєв відстав від переможця на 14,2 секунди секунди, Семенов - на 48,8 секунди. Жоден з призерів не промахнувся на вогневому рубежі.

Цікаво, що Семенов потрапляє на п'єдестал вже у другій індивідуальній гонці поспіль. На першому етапі Кубка світу в нинішньому сезоні в шведському Остерсунді в аналогічній гонці він зайняв 2-е місце.

Індивідуальна гонка вважається класичною в біатлоні, будучи першою і найдавнішою дисципліною в цьому виді спорту. Коли біатлон був включений в програму зимових Олімпійських ігор, ця дисципліна була єдиною, в якій розігрувалися нагороди Ігор. Разом з тим, це найдовша і найменш видовищна гонка, яка вкрай рідко проводиться в офіційних змаганнях Кубка світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка, в якій у 10-ку найсильніших потрапили Юлія Джима та Ірина Варвінець, які посіли 6-7 місця.

Етап Кубка світу в Холменколлені триватиме до 15 лютого. В суботу - неділю відбудуться чоловіча і жіноча спринтерські гонки, а також естафети.