"Дженералз" виграв стартовий матч чемпіонату України з хокею

Доля матчу була вирішена ще в першому періоді, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Початок зустрічі пройшов за явної переваги номінальних гостей які закинули три шайби. Відзначилися Володимир Оксененко, який двічі реалізував більшість своєї команди, і Олексій Мадера, закинувший третій гол коли команди були в рівних складах.

У другій 20-хвилинці гравці АТЕК скоротили відставання в рахунку завдяки точному кидку Олега Благого, а в третьому періоді команди обмінялися голами. Спочатку Олексій Янішевський скоротив розрив до мінімуму, а потім Мадера забив свій другий гол у матчі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стартував чемпіонат України з хокею. Крім цих команд, участь у чемпіонаті візьмуть харківський «Витязь» та хокейний клуб «Кременчук». Формат чемпіонату передбачає проведення змагання в два етапи: спочатку команди зіграють регулярний чемпіонат, а потім розіграють нагороди в серії плей-офф. Регулярний чемпіонат буде зіграний у два круги спарених матчів. Таким чином кожна команда зіграє на першому етапі по 12 матчів.