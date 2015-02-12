ХХІІІ чемпіонат України з хокею стартує матчем "Київ" - "Дженералз"

Окрім цих команд, участь у чемпіонаті братимуть харківський «Витязь» та хокейний клуб «Кременчук», повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Формат чемпіонату передбачає проведення змагання у два етапи: спочатку команди зіграють регулярний чемпіонат, а потім розіграють нагороди у серії плей-офф. Регулярний чемпіонат буде зіграно у два кола спарених матчів. Таким чином кожна команда зіграє на першому етапі по 12 матчів.

Регламентом змагань передбачено єдине трансферне вікно, але з обмеженням на міжнародні переходи (цього року кінцевий термін оформлення міжнародних трансферів – 16 лютого).

Як і планувалося під час наради представників хокейних клубів 30 вересня минулого року, більшість матчів чемпіонату відбудуться по п’ятницям або вихідним дням. При цьому календар розроблявся таким чином, щоб уникнути проведення двох матчів в один день.

Завершення чемпіонату планується на перші числа квітня 2015 року, в залежності від кількості матчів, що знадобиться командам у плей-офф.