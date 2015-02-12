У чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщеннях візьмуть участь провідні атлети країни

В Сумах у четвер, 12 лютого, стартував чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні та чемпіонат України з багатоборств в приміщенні, де спортсмени будуть боротися за право прийняти участь у зимовому чемпіонаті Європи-2015.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, змагання триватимуть з 12 по 14 лютого в Легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи НБУ.

Згідно з повідомленням, кращі легкоатлети України визначатимуть найсильніших у 15 видах програми серед чоловіків і жінок.

«У змаганнях візьмуть участь чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх універсіад, етапів Діамантової ліги, в цілому - близько 1000 атлетів з усіх областей України, які будуть боротися за путівки на зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, який 5-8 березня пройде в Празі (Чехія)», - зазначає прес-служба мерії.

За інформацією начальника управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитра Лантушенко, на путівки на європейський чемпіонат в Сумах будуть претендувати чемпіонка світу 2013 року з багатоборств Ганна Касьянова (Мельниченко); чемпіон світу 2005 року зі стрибків у висоту Юрій Крімаренко; бронзові призери Олімпійських ігор в Лондоні в естафетному бігу 4х100 м Олеся Повх та Христина Стуй; бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні в бігу на 1500 м Наталя Тобіас; чемпіонка Європи в приміщенні 2013 р. в бігу на 800 м Наталія Лупу; срібний призер чемпіонату Європи 2014 р. в бігу на 400 м Ольга Земляк; бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 р. в бігу на 200 м Сергій Смелик; володарка юніорського рекорду Європи зі стрибків у висоту Ірина Геращенко та інші спортсмени.

Участь в урочистій церемонії відкриття візьме перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.