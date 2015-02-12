Збірна України опустилася на дві сходинки у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала нову версію рейтингу національних збірних, в якому команда України опустилася з 25-го на 27-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У той час як європейські збірні своїх матчів не проводять, основні зміни в останній версії рейтингу відбулися після Кубка африканський націй, що завершився в Екваторіальній Гвінеї. Переможець турніру - збірна Кот-Д'івуару - піднялася на 8 рядків, перемістившись з 28-го на 20-е місце. У свою чергу, фіналіст змагань команда Гани піднялася відразу на 12 позицій, перемістившись з 37-го на 25-е місце. Саме ці дві команди і випередили у рейтингу збірну України, яка має в рейтингу 859 балів і 27-е місце.

В групі лідерів, де африканські команди відсутні, змін не відбулося. Рейтинг, як і раніше, очолюють команди Німеччини, Аргентини, Колумбії, Бельгії та Нідерландів.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 12 березня.