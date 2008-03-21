На 22 березня призначений юнацький чемпіонат України з сумо

У Вінниці 22-23 березня відбудеться юнацький чемпіонат України з боротьби сумо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міськради.

Згідно з повідомленням, змагання відбудуться між учасниками віком від 13 до 18 років. Запланована участь у чемпіонаті 15 команд з обласних центрів України. Чемпіонат проходитиме на базі СК «Колос». Головним суддею змагань буде Важа ДАІАУРІ (тренер переможниці чемпіонату світу з боротьби на поясах, володарки Кубку світу та двічі чемпіонки Європи з сумо Світлани ТРОСЮК).

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться 22 березня о 12:00; початок змагань в неділю, 23 березня - о 10:00.