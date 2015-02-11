Дарина Зевіна визнана найкращою плавчинею України у 2014 році

За минулий рік 20-річна плавчиня завоювала бронзу чемпіонату світу з плавання на короткій воді, дві золотих, дев`ять срібних та три бронзових медалі Кубку світу, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Протягом року Д.Зевіна також встановила дев`ять національних рекордів: сім з них - на 50 м та 100 м на спині у 25-метровому басейні, ще два - на 50 м на спині та у складі команди в естафеті 4х100 м комбінованим плаванням у 50-метровому басейні.

Загалом за результатами виступів на чемпіонатах світу та Європи, Кубках світу, чемпіонатах та Кубках України вона набрала 5 000 очок, ставши таким чином беззаперечним лідером серед українських плавців.

Віце-президент Федерації плавання України та голова суддівського комітету Федерації плавання України Ганна Кокоша зазначає: "Дарина Зевіна набрала найбільше очок майже з 900 українських плавців, які виступали у цьому році на національних та міжнародних змаганнях. За рейтингом Федерації плавання України вона була визнана найкращою плавчинею також з 2009 по 2012 рік. За допомогою цього рейтингу ми можемо проаналізувати роботу спортивної організації, школи, області протягом року".

До трійки лідерів найкращих вітчизняних плавців також увійшли: чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів, чемпіон та срібний призер ІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор Михайло Романчук (2 692 бали) та бронзовий призер чемпіонату світу на короткій воді та чемпіонату Європи Андрій Говоров (2 610 балів).

Федерації плавання України формує рейтинг найкращих вітчизняних плавців щороку, починаючи з 1995 року. В нього входять плавці усіх вікових категорій, які протягом року займали 1-12 місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.