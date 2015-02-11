"Металіст" і "Зоря" можуть бойкотувати стартові матчі весняної частини Прем'єр-ліги

Гравці харківського "Металіста" і луганської "Зорі" можуть не вийти на матчі 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги через великі затримкки з виплати заробітної плати, повідомляє з посиланням на джерела в клубах Еспресо.tv.

Гравці «Металіста» не отримують заробітну плату вже близько чотирьох місяців. Вони всерйоз розглядають варіант, що якщо в найближчі два тижні, не буде зрушень щодо виплати заборгованостей, команда не вийде на матч проти київського «Динамо».

За останній місяць, через борги клуб залишили п'ять легіонерів - Крістіан Вільягра, Чако Торрес, Клейтон Хав'єр, Жажа, Марко Торсільєрі.

У свою чергу, гравці луганської «Зорі» можуть відмовитися виходити на матч проти донецького «Олімпіка».

«Зоря» проводить підготовчий збір у Туреччині, де пробуде до 20 лютого. Раніше, після закінчення першого збору, у футболістів відбулася розмова з Євгеном Геллером, під час якого керівник клубу обіцяв розрахуватися з боргами.

За словами одного з футболістів, якщо після зборів гравцям не виплатять зарплату, то «Зоря» не вийде на перший матч весняної частини чемпіонату.