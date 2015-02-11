Тенісист Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Роттердамі
14:01, 11 лютого 2015Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал престижного турніру ATP-500 ABN AMRO World Tournament з призовим фондом 1,6 млн. євро в Роттердамі (Нідерланди).
Сергій Стаховський вже дійшов до чвертьфіналу в Роттердамі / Reuters
У матчі другого раунду українець за 1 годину 2 хвилини обіграв 47-ю ракетку світу австрійського тенісиста Домініка Тіма - 6:1, 6:3, повідомляє Тенісний портал України.
На рахунку Сергія 9 ейсів і 1 подвійна помилка.
За матч Стаховський відіграв 6 брекпоїнтів - всі вони припали на другий гейм другого сету.
Українець здобув перемогу в геймі на прийомі, реалізувавши 6-й матчбол.
Наступний суперник Стаховського визначиться в матчі між Сімоне Болеллі з Італії і другим сіяним на турнірі канадцем Мілошем Раоничем.
Змагання в Роттердамі ABN AMRO World Tournament проходять 9-15 лютого.
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