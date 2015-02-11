Тенісист Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Роттердамі

У матчі другого раунду українець за 1 годину 2 хвилини обіграв 47-ю ракетку світу австрійського тенісиста Домініка Тіма - 6:1, 6:3, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Сергія 9 ейсів і 1 подвійна помилка.

За матч Стаховський відіграв 6 брекпоїнтів - всі вони припали на другий гейм другого сету.

Українець здобув перемогу в геймі на прийомі, реалізувавши 6-й матчбол.

Наступний суперник Стаховського визначиться в матчі між Сімоне Болеллі з Італії і другим сіяним на турнірі канадцем Мілошем Раоничем.

Змагання в Роттердамі ABN AMRO World Tournament проходять 9-15 лютого.