"Українські отамани" оголосили склад команди на матч WSB в Алжирі

Серед дебютантів нинішнього розіграшу змагань у складі клубу буде молодий та неймовірно талановитий боксер, представник Тернопільщини – Віктор Петров (вагова категорія +91 кг.), повідомляє прес-служба "отаманів".

Не зважаючи на свій юний вік, Петров вже встиг здобути на аматорському ринзі нагороди на провідних світових змаганнях, серед яких: золота нагорода чемпіонату Європи серед юніорів, срібло чемпіонату світу серед молоді та участь у II юнацьких Олімпійських іграх.

Серед інших боксерів «Українських отаманів» в матчі проти команди Алжиру ми побачимо:

Вагова категорія 49 кг: Хасанбой Дусматов

Вагова категорія 56 кг: Микола Буценко

Вагова категорія 64 кг: Віктор Петров

Вагова категорія 75 кг: Тарас Головащенко

Вагова категорія 91 кг: Денис Пояцика

Як повідомляв УНІАН, матч між «Алжирськими пустельними яструбами» та «Українськими отаманами» відбудеться 13 лютого.

Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію боїв о 21.30.