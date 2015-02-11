"Українські отамани" оголосили склад команди на матч WSB в Алжирі

13:45, 11 лютого 2015
Спорт
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Професіональний боксерський клуб «Українські отамани» оголосив склад на черговий матч у п’ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу, в якому команда на виїзді зустрінеться з «Алжирськими пустельними яструбами». 

ukraineotamans.com.ua

Серед дебютантів нинішнього розіграшу змагань у складі клубу буде молодий та неймовірно талановитий боксер, представник Тернопільщини – Віктор Петров (вагова категорія +91 кг.), повідомляє прес-служба "отаманів". 

Не зважаючи на свій юний вік, Петров вже встиг здобути на аматорському ринзі нагороди на провідних світових змаганнях, серед яких: золота нагорода чемпіонату Європи серед юніорів, срібло чемпіонату світу серед молоді та участь у II юнацьких Олімпійських іграх. 

Серед інших боксерів «Українських отаманів» в матчі проти команди Алжиру ми побачимо: 

Вагова категорія 49 кг: Хасанбой Дусматов 

Вагова категорія 56 кг: Микола Буценко 

Вагова категорія 64 кг: Віктор Петров

Вагова категорія 75 кг: Тарас Головащенко 

Вагова категорія 91 кг: Денис Пояцика 

Як повідомляв УНІАН, матч між «Алжирськими пустельними яструбами» та «Українськими отаманами» відбудеться 13 лютого.

Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію боїв о 21.30.

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