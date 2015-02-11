"Українські отамани" оголосили склад команди на матч WSB в Алжирі
Професіональний боксерський клуб «Українські отамани» оголосив склад на черговий матч у п’ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу, в якому команда на виїзді зустрінеться з «Алжирськими пустельними яструбами».
Серед дебютантів нинішнього розіграшу змагань у складі клубу буде молодий та неймовірно талановитий боксер, представник Тернопільщини – Віктор Петров (вагова категорія +91 кг.), повідомляє прес-служба "отаманів".
Не зважаючи на свій юний вік, Петров вже встиг здобути на аматорському ринзі нагороди на провідних світових змаганнях, серед яких: золота нагорода чемпіонату Європи серед юніорів, срібло чемпіонату світу серед молоді та участь у II юнацьких Олімпійських іграх.
Серед інших боксерів «Українських отаманів» в матчі проти команди Алжиру ми побачимо:
Вагова категорія 49 кг: Хасанбой Дусматов
Вагова категорія 56 кг: Микола Буценко
Вагова категорія 64 кг: Віктор Петров
Вагова категорія 75 кг: Тарас Головащенко
Вагова категорія 91 кг: Денис Пояцика
Як повідомляв УНІАН, матч між «Алжирськими пустельними яструбами» та «Українськими отаманами» відбудеться 13 лютого.
Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію боїв о 21.30.